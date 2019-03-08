Дрова стали альтернативою газу для українців - Бойко

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 10:05

Український депутат Юрій Бойко нагадав, що раніше жителі сіл могли дозволити користуватися газом у будинках. Наразі ж вони вимушені знову купувати дрова.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Юрій Бойко заявив,що жителі України почали відмовлятися від газу та переходити на дрова. Відповідну заяву він зробив під час робочої поїздки на Закарпаття. Політик наголосив, що причина такого ходу подій – підвищення тарифів на газ.

Він також нагадав, що у 2006 році у села провели газ і люди мали змогу та хотіли ним користуватися. Бойко підрахував, що для селянина, який має будинок в 150 квадратних метрів, треба приблизно 500 кубів газу. Такий об’єм газу обійдеться у 4000 грн.

«Те що я побачив тут, це типова ситуація для всієї країни», - наголосив Бойко.

Нагадаємо, раніше голова «Нафтогазу» доларовий мільйонер Андрій Коболєв заявляв, що тарифи на газ для населення необхідно піднімати, оскільки це умова співпраці з МВФ. Уже з травня 2019 року тарифи на газ піднімуться ще на 20%, а з січня 2020 року очікується черговий етап підняття тарифів.