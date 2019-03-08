Знімок з Макроном та Трампом номіновано на звання фото року

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Озвучено претендентів на перемогу у престижному фотоконкурсі World Press Photo Story. Роботу Брендан Сміаловскі, який зафіксував лідерів США та Франції, назвали однією з найцікавіших.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, стало відомо, що знімок, на якому президент США Дональд Трамп відводить за руку французького президента Еммануеля Макрона, може перемогти у конкурсі World Press Photo Story. Так, знімок опинився серед 43 інших номінантів на звання фото року.
За попередніми даними, цьогоріч у престижному конкурсі зібрались взяти участь 4738 фотографів, які представили 78,801 фотографій. В результаті список скоротився до 43 номінантів з 25 країн.
Варто зазначити, що у конкурсі беруть участь фото, які були зроблені за 2018 рік. Їх розділять на декілька переможних категорій – новини, сучасні проблеми, навколишнє середовище природа, портрети, спортивні події та інші.
До слова, знімок з Трампом та Макроном зробив фотограф Брендан Сміаловскі з агентства Франс-Прессе. Його було зроблено під час переходу світових лідерів до Овального кабінету Білого дому, у Вашингтоні.
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