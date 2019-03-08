Відомий блогер потролив Супрун

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Макс Бужанський пожартував з приводу заяви Уляни Супрун про те, що вона стикається з сексизмом. Жартівливий пост він залишив у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Відомий український письменник та блогер Макс Бужанський пожартував з виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун. На своїй сторінці у соцмережі він відреагував на її слова про те, що вона не раз стикалась з сексизмом на посту виконувачки обов’язків міністра.
«За словами Супрун, вона не раз стикалася з сексизмом під час виконання обов'язків міністра. Навіть знаю, як це було. Вау, красуня, ти не знаєш, де наш міністр охорони здоров'я?» - пожартував він.
До слова, вчора, 7 березня, Уляна Супрун нагадала прихильникам, що вона не приймає вітань з нагоди 8 березня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що людство дійсно досягло великого поступу в боротьбі за рівність прав.
«У цивілізованих країнах жінки голосують, навчаються та працюють так само, як і чоловіки. Але боротьба за права жінок — це все ще величезне поле роботи. І дарування букетів та цукерок або ж підкреслене виявлення особливої уваги та турботи 8-го березня з цим не допомагає. Бо це лише відкидає назад всі успіхи, які довелося досягти під час багаторічної боротьби за гендерну рівність», - наголосила американка.
За словами Супрун, в інформаційному просторі досі можна спостерігати сексизм, коли, для прикладу, публічну особу спочатку оцінюють за одягом та взуттям і лише потім за результатом роботи.
«Неодноразово стикаюсь з сексизмом під час виконання обов’язків міністра охорони здоров’я. Дивують запитання — «як ви, така тендітна жінка, все це витримуєте?!» Наче в чоловіків є секретна зброя проти атак невільних радикалів чи вроджена здатність «витримувати» більше ніж жінки», - наголосила Супрун.
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