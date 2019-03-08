Українське видання назвало 100 успішних жінок України

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 08:27

Українські ЗМІ вирішили нагадати, що жінки України вміють досягати висот і не лише на батьківщині. «Новое время» склало список зі 100 представниць прекрасної статі, яких представляти не потрібно.

Новину передає «Преса України».

Українське видання «Новое время» представило список зі 100 найвпливовіших жінок України. Мова йде про жінок, які виявились успішними у політиці, культурі, бізнесі та інших сферах. Так, серед депутатів було виділено Оксану Продан, Вікторію Войціцьку, Ірину Геращенко, Ольгу Богомолець та інших.

Серед держчиновників – Уляну Супрун, Лілію Гриневич та інших. Серед вдалих бізнесвумен Наталія Бондарева, Філя Жебровська, Галина Герега та інші.

Представниці культури та медіа - Жанна Кадирова, Юлія Мостова, Ада Роговцева, Олена Притула та інші. Представниці шоу бізнесу - Оля Полякова, Тіна Кароль, Олена Кравець, Леся Никитюк та інші.

Представниці спорту - Анна і Марія Музичук, Еліна Світоліна, Аліна Ягупова, Дарина Білодід.