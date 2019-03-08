У Венесуелі стався блекаут

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Охоплена кризою Венесуела опинилась у повній темряві. За попередніми даними, на важливій ГЕС сталась диверсія. Однак венесуельці притримуються іншої думки.
Новину передає «Преса України».
У 21 з 23 штатів охопленої кризою Венесуели стався блекаут. В тому числі у столиці місті Каракас. Врезультаті без світла опинились медзаклади та аеропорт Майкетія. Людям довелось долати далекі відстані пішки. Крім того венесуельці зазначають, що у них з’явилися проблеми зі зв’язком.
Національна корпорація по електроенергії заявила, що причина блекауту – диверсія на ГЕС Ель-Гури.
«Це частина електричної війни проти держави», - йдеться у повідомленні.
Тим часом венесуельці називають головного винуватця події Ніколаса Марудо. Як зазначають іноземні ЗМІ, у Венесуелі часто відбувається відключення електроенергії. Як відомо, країна переживає не найкращі часи. Економіка Венесуели руйнується в результаті гіперінфляції, люди стикнулись з хронічною нестачею продовольства та ліків. Також понад 3 млн громадян вирішили мігрувати на тлі кризи.
За словами експертів, причина такого ходу подій – корупція. Тим часом президент країни Ніколас Марудо звинувачує політичних противників, втому числі США, у навмисному руйнуванні країни.
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