Після обмовки Трампа Тім Кук змінив ім'я у соцмрежі

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 07:23

Дональд Трамп назвав Тіма Кука «Тімом Еппл». В результаті директор Apple вирішив зберегти собі таке ім’я.

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук не образився на те, що президент США Дональд Трамп забув, як його звати. Як відомо, під час круглого столу Американського консультативної ради з кадрових питань американський лідер подякував Тіму Куку за те, що він інвестує в економіку країни. Однак при цьому він назвав його «Тім Еппл».

В результаті керівник технологічного гіганта вирішив змінити ім’я на своїй сторінці в мікроблозі Twitter. Наразі біля його імені Тім красується значок компанії Apple – надкушене яблуко. Варто зазначити, що значок можна побачити виключно на пристроях, які працюють на ОС Apple.

Як повідомлялось раніше, напередодні виходу останніх моделей айфон Тім Кук коментував їх високу вартість. За його словами, підняття цін є логічним, адже новинки більш функціональні. Нагадаємо також, раніше в iPhone знайшли додаток-підслушку. Крім того, компанію Apple викрили у брехні. Користувачі останніх моделей заявили, що характеристики смартфонів-новинок значно прикрасили.

«У Apple підрахували ділянки поза екраном, а саме виїмки та кути. Ось так і «збільшився» розмір екрану. Наприклад, розмір екрана iPhone X становить лише близько 5.6875 дюймів, а не 5.8 дюймів, як стверджує компанія Apple»,- зазначили американські користувачі, які звернулись з відповідним позовом до суду.