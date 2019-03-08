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Тимошенко порівняла Зеленського з «борщем з Чебурашки» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 06:51
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Тимошенко порівняла Зеленського з «борщем з Чебурашки» (ВІДЕО)

Юлія Тимошенко попередила виборців, що віддаючи голос за Володимира Зеленського вони дуже ризикують. За словами нардепа, висловлювати невдоволення необхідно іншим шляхом.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко дала нове інтерв'ю. У ньому політик та кандидат на головний пост в країні згадала про конкурента Володимира Зеленського. За її словами, висловлювати невдоволення шляхом голосування за шоумена – це «борщ з Чебурашки».

«Це обурення людей мені абсолютно зрозуміло, але рецепти потрібно шукати інші. Тому що у відповідь на несправедливість робити такий борщ з Чебурашки - це, може, певним чином креативно і певним чином це якийсь експеримент, але це точно не смачно», - заявила депутат ВРУ.

Крім того, Юлія Тимошенко вважає, що хід подій, коли комік Володимир Зеленський перемагає на виборах президента країни є небезпечним. Вона знову зрівняла кандидата-суперника з «борщем з Чебурашки».

«Якщо вибір робити відповідально, то робити борщ з Чебурашки може бути дуже небезпечним», - наголосила вона.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня.


 

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