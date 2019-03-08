За вбивство українки єгипетський держслужбовець поплатиться життям

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 06:20

Суд у Єгипті виніс вирок вбивці 29-річної українки Марини Адіклан. За скоєне злочинець не просто сяде у тюрму. Його чекає смертна кара.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, стало відомо, що чекає на єгиптянина-вбивцю, який пограбував та відправив на той світ громадянку України Марину Адіклану. Як відомо, у минулому році 29-річну українку знайшли мертвою у себе вдома в Хургаді.

Слідство встановило, що зловмисник, який працював на державній посаді, проник у будинок жінки з метою пограбування, однак неочікувано додому повернулася господарка. В результаті чоловік схопив кухонний ніж та наніс Адіклан 13 поранень.

Кримінальний суд єгипетської провінції Червоне море вирішив долю злочинця. Його чекає смертна кара. Однак вирок має оцінити великий муфтій Єгипту. Останній прийме рішення 4 травня.

До слова, Марина працювала у Хургаді в одному з готелів.