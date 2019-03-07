Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україну завезли браковані презервативи
  • Екс-ватажок «ДНР» здався СБУ
  • Дмитро Гордон назвав своїх потенційних вбивць (ВІДЕО)

Гройсман вказав на залежність членів Кабміну від смартфонів

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 14:08
Версія для друку
Гройсман вказав на залежність членів Кабміну від смартфонів

Володимир Гройсман попросив членів Кабміну відкладати свої телефони під час нарад. Тим часом Володимир Омелян розповів йому, чому важливо постійно перевіряти соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у членів Кабміну є залежність від соцмереж. Тому він заборонив їм користуватися пристроями під час засідань. 

«Коли з Вами проводять нараду, будь ласка, телефони відкладіть в сторону. Інакше - призначу примусовий курс лікування від соціальних мереж», - зазначив голова Уряду.

Однак така ідея не сподобалась міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. За його словами, дуже важливо комунікувати з громадськістю.

«Я вважаю, що це правильно для державного чиновника - бути на зв'язку з громадськістю та платниками податків через соцмережі. Всі листування в месенджері - тільки по роботі», - наголосив Омелян.

Тим часом психологи зазначили, що заборона чиновникам користуватися телефоном може, навпаки, змусити їх перевіряти свої пристрої частіше. Таку думку висловила психолог Олена Рихальське.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції