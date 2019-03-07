Гройсман вказав на залежність членів Кабміну від смартфонів

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 14:08

Володимир Гройсман попросив членів Кабміну відкладати свої телефони під час нарад. Тим часом Володимир Омелян розповів йому, чому важливо постійно перевіряти соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у членів Кабміну є залежність від соцмереж. Тому він заборонив їм користуватися пристроями під час засідань.

«Коли з Вами проводять нараду, будь ласка, телефони відкладіть в сторону. Інакше - призначу примусовий курс лікування від соціальних мереж», - зазначив голова Уряду.

Однак така ідея не сподобалась міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. За його словами, дуже важливо комунікувати з громадськістю.

«Я вважаю, що це правильно для державного чиновника - бути на зв'язку з громадськістю та платниками податків через соцмережі. Всі листування в месенджері - тільки по роботі», - наголосив Омелян.

Тим часом психологи зазначили, що заборона чиновникам користуватися телефоном може, навпаки, змусити їх перевіряти свої пристрої частіше. Таку думку висловила психолог Олена Рихальське.