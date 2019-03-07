У Стамбулі відкрили найбільшу мечеть у світі

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 12:57

Мечеть Чамлиджа, будівництво якої стартувало у 2013 році у Стамбулі, була офіційно відкрита мусульманам. Так, у ній провели першу молитву.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, у Стамбулі відкрилась найбільша мечеть у світі Чамлиджа. Вона знаходиться на історичній площі Таксім. Так, у мечеті уже провели першу світанкову молитву, на яку зібралися сотні людей.

За даними турецьких ЗМІ, до молитви також приєднався Біналі Їлдирим, кандидат на пост міського голови Стамбулу від правлячої Партії справедливості та розвитку.

«Мечеть додасть краси та величі Стамбулу», - заявив він.

Нагадаємо, будівництво мечеті розпочалось у 2013 році. Її висота - близько 30 метрів, а площа 15 тис. кв. м. Мечеть вміщає в себе близько 60 тисяч людей.