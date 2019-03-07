Північна Македонія отримала тимчасовий безвіз в Україну

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Жителі Північної Македонії впродовж року зможуть подорожувати в Україну, або здійснювати подорож транзитом. При цьому документу у вигляді візи їм оформляти не потрібно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що президент України Петро Порошенко поставив підпис під указом про тимчасове запровадження безвізу для громадян Північної Македонії. Так, вони можуть прибути в Україну впродовж року, а саме з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року.
Відповідний документ №57/2019 з’явився на сайті глави держави.
«Ввести на період з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Північна Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - йдеться у документі.
Стало відомо, чому громадяни Північної Македонії матимуть привілеї. Так, Україна націлена розвинути партнерські відносини з Республікою.
Як повідомлялось раніше, цього року в Україні розширили перелік підстав для оформлення е-візи. Разом з тим збільшилась ставка консульського збору за оформлення такого документу. А саме з 65 до 85 доларів.
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