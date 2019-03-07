У Криму продаватимуть косметику з «прокурором няш-мяш» Поклонською

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 11:57

Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська дала добро на те, щоб її обличчя та напис «няш-мяш Крим наш» красувались на косметичному засобі. Продаватимуть його лише у Криму.

Новину передає «Преса України».

Так званий колишній прокурор Криму, зрадниця України Наталія Поклонська стала обличчям косметичного бренду. Нинішній депутат Держдуми РФ тепер красується на пляшечках з рожевою водою від бренду «Кримська роза».

Так, на косметичній пляшці намальована Поклонська у білому генеральському кітелі прокурора. Також біля ілюстрації красується напис «Няш-мяш», прізвисько Поклонської, яке вона отримала за часів анексії Криму, та «Крим наш». Подію прокоментував гендиректор компанії Іван Гладун. За його словами, російський депутат схвалила макет пляшечки.

«Ми робимо рожеву воду із зображенням Наталії Володимирівни (Поклонский) з написом: «Няш-мяш, Крим наш». Її можна буде придбати в наших фірмових магазинах», - заявив він.

Гладун додав, що серія рожевої води буде лімітованою – 10 тисяч штук. Продавати її будуть на території анексованого півострова.

«Але на сьогоднішній день її можна придбати тільки в наших фірмових магазинах», - наголосив він, зауваживши, що випуск води приурочено до «5-річчя кримської весни».

Як повідомлялось раніше, Наталія Поклонська випустила книгу, у якій розповіла про замах на неї.