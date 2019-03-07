Киянкам доплачуватимуть за народження дітей

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 11:26

Жительок Києва заохочуватимуть народжувати дітей. Окрім допомоги від держави вони отримають додатковий грошовий бонус. Стало відомо, скільки доплачуватиме столична влада.

Новину передає «Преса України».

Влада столиці України міста Києва прийняла проект постанови, яким передбачено виділення породіллям чималої суми. Так, за новонародженого малюка жінки отримуватимуть 10 тисяч гривень. Гроші передбачені тим жінкам, які зареєстровані та проживають у Києві.

Як відомо, ця сума додасться до загальної допомоги від держави у розмірі 41 280 гривень. За попередніми даними, платити більше у Києві вирішили на тлі спаду народжуваності в країні. До слова, Україна займає 172 місце з 193 країн за цим показником.

Як повідомлялось раніше, українські експерти заявили, що для того, щоб заповнити демографічну прірву кожна жінка в Укрїані повинна народжувати хоча б 4 дитини до 2030 року. Тим не менше вони зазначають, що у найближчі роки скорочення чисельності населення в країні спостерігатиметься й надалі. Причина цього – корупція в Україні, складна економічна ситуація, маленькі зарплати та пенсії. Так, українці шукають кращої долі за кордоном.

Нагадаємо також, за даними Держстату, чисельність населення України становить 42,3 млн осіб. Так, з 1993 року Україна втратила 10 млн населення.