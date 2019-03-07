Україна наростила імпорт квітів

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 10:49

За даними ДФС, Україна почала купувати більше квітів. Країни-імпортери рослин залишились незмінними.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Державної фіскальної служби заявили, що Україна почала купувати більше квітів. Так, у перші місяці 2019 року квітковий імпорт склав понад 666 тонн зрізаних квітів і бутонів. Їх загальна сума $570 тисяч.

У ДФС уточнили, що найбільше квітів було привезено з з Нідерландів, а саме на суму 7,8 млн грн. На другому місці списку імпортерів квітів знаходиться Еквадор - 3,8 млн грн, на третьому місці - Туреччина - 1,4 млн грн. До слова, з 2018 року трійка лідерів залишилась незмінною.

Що стосується минулого року, то в цілому Україна імпортувала близько 7803 тонн квітів на $7 млн. Як повідомлялось раніше, Україна збільшила імпорт бананів. В Українській плодоовочевої асоціації заявили, що у 2018 році в країну було завезено майже 92 тисячі тонн бананів, що на 5% більше порівняно з 2017 роком.