Україна наростила імпорт квітів

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За даними ДФС, Україна почала купувати більше квітів. Країни-імпортери рослин залишились незмінними.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Державної фіскальної служби заявили, що Україна почала купувати більше квітів. Так, у перші місяці 2019 року квітковий імпорт склав понад 666 тонн зрізаних квітів і бутонів. Їх загальна сума $570 тисяч.
У ДФС уточнили, що найбільше квітів було привезено з з Нідерландів, а саме на суму 7,8 млн грн. На другому місці списку імпортерів квітів знаходиться Еквадор - 3,8 млн грн, на третьому місці - Туреччина - 1,4 млн грн. До слова, з 2018 року трійка лідерів залишилась незмінною.
Що стосується минулого року, то в цілому Україна імпортувала близько 7803 тонн квітів на $7 млн. Як повідомлялось раніше, Україна збільшила імпорт бананів. В Українській плодоовочевої асоціації заявили, що у 2018 році в країну було завезено майже 92 тисячі тонн бананів, що на 5% більше порівняно з 2017 роком.
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