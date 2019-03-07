У лютому Яків Смолій заробив 53 «мінімалки»

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В останній місяць зими голова Нацбанку Яків Смолій заробив понад 200 тисяч гривень. Однак куди більше від нього заробила його права рука Катерина Рожкова та інші заступники.
Новину передає «Преса України».
Голова НБУ Яків Смолій отримав пристойну зарплату у лютому. Так, 58-річний банкір заробив 223313,4 грн. Однак після відрахувань фактично на руки він отримав 179 тис. 767,28 грн.
Тим часом перший заступник Смолія, Катерина Рожкова, заробила 272 144,66 грн. На руки вона отримала 219 76,45 грн. Інші заступники Роман Борисенко, Дмитро Сологуб, Олег Чурій та Сергій Холод отримали 287 353,09 грн, 268 911,37 грн, 268 911,49 грн, 265 934,07 грн відповідно.
Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн. Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв переглянути у березні зарплату доларового мільйонера Андрія Коболєва. Згодом він заявив, що Коболєв більше не займатиме пост голови «Нафтогазу».
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