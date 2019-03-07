ЗМІ нагадали, як виглядала наймолодша жінка-мільярдер за версією Forbes до багатства

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 09:52

21-річна Кайлі Дженнер, щоб продати себе на телеекрані, а також успішно торгувати косметикою сильно змінили свою зовнішність. Так, з непримітної тонкогубох школярки вона перевтілилась у сексапільну модель.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Forbes, американська телезірка Кайлі Дженнер стала наймолодшою жінкою, яка самостійно стала мільярдеркою. Так, свій перший мільярд доларів вона заробила у 21 рік. Як відомо, зірка «Шоу Кардашян» продає косметику.

Однак іноземні Змі вирішили нагадати, якою йшла до перемоги Кайлі. Так, до шоу «Сімейство Кардашян» вона долучилась у віці 10 років. Тоді ще в неї не було пластики на обличчі. До 14 років змінюватися почала зачіска знаменитості.

«Шоу про сім’ю Кардашян розпочалось у 2007 році І ми спостерігали, як Кайлі змінюється, і від сумної, непримітної школярки, та виростає до суперзірки», - відзначають ЗМІ.

До 21 року Кайлі Дженнер змінилась кардинально. Вона збільшила губи, адже сильно комплексувала через те, що вони у неї дуже маленькі, та підкоректувала ніс.

Варто зазначити, що батько Кайлі Дженнер, Брюс Дженнер - колишній спортсмен-легкоатлет пройшов операцію зі зміни статі. Наразі 69-річна зірка відома як Кейтлін Дженнер.