ЗМІ нагадали, як виглядала наймолодша жінка-мільярдер за версією Forbes до багатства

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21-річна Кайлі Дженнер, щоб продати себе на телеекрані, а також успішно торгувати косметикою сильно змінили свою зовнішність. Так, з непримітної тонкогубох школярки вона перевтілилась у сексапільну модель.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Forbes, американська телезірка Кайлі Дженнер стала наймолодшою жінкою, яка самостійно стала мільярдеркою. Так, свій перший мільярд доларів вона заробила у 21 рік. Як відомо, зірка «Шоу Кардашян» продає косметику.
Однак іноземні Змі вирішили нагадати, якою йшла до перемоги Кайлі. Так, до шоу «Сімейство Кардашян» вона долучилась у віці 10 років. Тоді ще в неї не було пластики на обличчі. До 14 років змінюватися почала зачіска знаменитості.
«Шоу про сім’ю Кардашян розпочалось у 2007 році І ми спостерігали, як Кайлі змінюється, і від сумної, непримітної школярки, та виростає до суперзірки», - відзначають ЗМІ.
До 21 року Кайлі Дженнер змінилась кардинально. Вона збільшила губи, адже сильно комплексувала через те, що вони у неї дуже маленькі, та підкоректувала ніс.
Варто зазначити, що батько Кайлі Дженнер, Брюс Дженнер - колишній спортсмен-легкоатлет пройшов операцію зі зміни статі. Наразі 69-річна зірка відома як Кейтлін Дженнер.
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