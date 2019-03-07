Офіційна гривня показала різке зміцнення до долара та євро

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 09:17

Гривня забрала у провідних іноземних валют, долара та євро, 28 та 39 копійок відповідно. Готівкові курси валют змінились на користь тримачів нацвалюти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар коштує 26,48 грн. Американська валюта здешевіла до гривні на 28 копійок.

Євро коштує 29,93 грн. Європейська валюта втратила одразу 39 копійок від останнього встановленого банком курсу. Варто зазначити, що це найнижчі показники долара та євро з початку 2019 року.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 26,41 грн. Продаж долара відбувається за 26,68 грн. Це на 20 та 16 копійок менше від «вчорашнього» курсу. Купівля євро проходить за 29,84 грн, а продаж за 30,30 грн. Це на 29 та 21 копійку менше від попереднього курсу.

За словами експертів, такі зміни в курсах валют можна пояснити наближенням президентських виборів в Україні. Так, впливовим людям наразі вигідно купувати валюту.