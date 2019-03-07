Здалась СБУ: «ДНР» втратила ще одну сепаратистку

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Слідом за «символом новоросії» та екс-головою «ДНР» СБУ здалась коханка одного з окупантів з «ДНР». Мова йде про 28-річну жительку Донецька Маргариту Пономаренко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що з так званої «Донецької народної респуьліки» втекла сепаратистка Маргарита Варужановна Пономаренко. Вона скористалась програмою СБУ «На тебе чекають вдома». В результаті колишня прихильниця бойовиків здала спецслужбам особисті дані всіх бойовиків «1 танкової роти».
28-річна жителька Донецька була коханкою одного з російських найманців. Зокрема про це розповів блогер під ім’ям Фашик Донецький.
«Любов'ю Маргарити був позивний «Картина», або Тарбаев Олександр Миколайович, дата Народження 8 квітня 1976 року, командир 1-ї танкової роти 11 ОМСБ так званої « територіальної оборони ДНР ». Чувак полонив Маргариту блатним базаром, бо відсидів у в'язниці, а також татуюваннями, які зробив там же», - зазначив блогер.
За його словами, Маргарита, тікаючи з «ДНР», прихопила флешку на 16 Гб з особистими даними всіх бійців 1 танкової роти. Вона також розповіла, чому вирішила втекти. За її словами, вона розчарувалась в ідеях «Новоросії».
«Спасибі, Маргарита. Твої колишні товариші по службі будуть в істериці дуже скоро», - додав блогер.
Як повідомлялося раніше, програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористалась «символ новоросії» Світлана Дрюк та екс-голова «ДНР» Роман Лягін.
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