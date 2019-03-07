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Коболєв більше не зароблятиме мільйони у «Нафтогазі»

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 08:15
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Коболєв більше не зароблятиме мільйони у «Нафтогазі»

Доларовий мільйонер Андрій Коболєв не вберіг за собою крісло голови «Нафтогазу». На його місце знайдуть нового персонажа.

Новину передає «Преса України». 

Вчора, 6 березня, Кабінет міністрів України не дав добро на те, щоб Андрій Коболєв займав посаду голови «Нафтогазу». В результаті буде оголошено конкурс на цю посаду.

За словами прем’єра Володимира Гройсмана, конкурс буде оголошено з 23 березня. Уряд обговорить з Наглядовою радою «Нафтогазу» умови нового контракту.

«22 березня добігає кінця контракт з головою правління Нафтогаз. Це означає, що ми маємо ухвалити рішення з точки зору ефективності корпоративного управління. Сьогодні ухвалюємо рішення про те, що б 23 березня оголосити конкурс посаду голови правління Нафтогазу», - заявив Гройсман. 

Тим часом головний радикал України Олег Ляшко заявив, що Коболєв, який заробляє мійони в місяць, повинен повернути у казну 45 мільйонів євро премії. 

«Ми змусимо Коболєва повернути до держбюджету 45 мільйонів євро незаконно виписаної премії. Це гроші, вкрадені в українців через завищені тарифи. Я обмежу космічні зарплати чиновників, знижу ціну на газ та припиню грабіж людей», - заявив Ляшко.

Сам Коболєв називає премію чесно заробленою, а на запитання журналістів, скільки точно він заробляє на посаді керівника «Нафтогазу» він не відповідає.

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