Аня Мартинюк 07 березня 2019, 07:46

Українські школярі після закінчення 11 чи 12 класу більше не отримуватимуть атестати радянського зразка. Стало відомо, яким документом його замінять.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 березня, український уряд прийняв постанову, відповідно до якої українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту. Натомість після закінчення 4 класу школярам видаватимуть свідоцтво про отримання початкової освіти. Після закінчення 9 класу вони отримають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти і вже після завершення школи в 11 чи 12 класі школярі отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

У прес-службі Міністерства освіти і науки заявили, що всі вищезгадані документи будуть доступні навіть для осіб з вадами зору. Так, на документах містиметься шрифт Брайля. За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, в Україні щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами.

«Ще з радянських часів у нас атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але у всіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи повинні бути доступні», - додали у відомстві.