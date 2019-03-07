Українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту 07:46
У аеропорту Філіппін виявили контрабанду з понад 1500 черепах 13:58
Попри війну на Донбасі одразу 7 українців увійшли у список доларових мільярдерів Forbes 13:03
Bugatti представила найдорожчий суперкар у світі (ВІДЕО) 12:29
Коломойський пообіцяв повернути виведені з Привату мільйони доларів 11:30
У США не оцінили рішення українського суду вберегти корупціонерів від покарання 10:56
Сповідь Поклонської: Зрадниця України розповіла про замах на неї 10:35
Кращий бомбардир англійського футболу проміняв дружину на молоду модель 09:03
Журналіст прокоментував вбивство ювеліра Сергія Кисельова 08:37
Актор-гігант з «Ігри престолів» встановив новий світовий рекорд (ВІДЕО) 07:58
Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим 13:55
Експерт назвав шляхи збільшення кількості працюючих в Україні 13:16
Forbes вкотре назвав Джеффа Безоса найбагатшою людиною у світі 12:16
Клінтон остаточно відмовилась боротися за крісло президента США 11:12
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Українські школярі після закінчення 11 чи 12 класу більше не отримуватимуть атестати радянського зразка. Стало відомо, яким документом його замінять.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 6 березня, український уряд прийняв постанову, відповідно до якої українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту. Натомість після закінчення 4 класу школярам видаватимуть свідоцтво про отримання початкової освіти. Після закінчення 9 класу вони отримають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти і вже після завершення школи в 11 чи 12 класі школярі отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
У прес-службі Міністерства освіти і науки заявили, що всі вищезгадані документи будуть доступні навіть для осіб з вадами зору. Так, на документах містиметься шрифт Брайля. За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, в Україні щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами.
«Ще з радянських часів у нас атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але у всіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи повинні бути доступні», - додали у відомстві.
07:46: Українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту
13:58: У аеропорту Філіппін виявили контрабанду з понад 1500 черепах
13:03: Попри війну на Донбасі одразу 7 українців увійшли у список доларових мільярдерів Forbes
12:29: Bugatti представила найдорожчий суперкар у світі (ВІДЕО)
11:30: Коломойський пообіцяв повернути виведені з Привату мільйони доларів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.