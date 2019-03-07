Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україну завезли браковані презервативи
  • Екс-ватажок «ДНР» здався СБУ
  • Дмитро Гордон назвав своїх потенційних вбивць (ВІДЕО)

Українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 07:46
Версія для друку
Українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту

Українські школярі після закінчення 11 чи 12 класу більше не отримуватимуть атестати радянського зразка. Стало відомо, яким документом його замінять.

Новину передає «Преса України». 

Вчора, 6 березня, український уряд прийняв постанову, відповідно до якої українські школярі більше не отримуватимуть атестат про освіту. Натомість після закінчення 4 класу школярам видаватимуть свідоцтво про отримання початкової освіти. Після закінчення 9 класу вони отримають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти і вже після завершення школи в 11 чи 12 класі школярі отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

У прес-службі Міністерства освіти і науки заявили, що всі вищезгадані документи будуть доступні навіть для осіб з вадами зору. Так, на документах містиметься шрифт Брайля. За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, в Україні щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами.

«Ще з радянських часів у нас атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але у всіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи повинні бути доступні», - додали у відомстві. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції