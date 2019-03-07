В Україну завезли браковані презервативи

Аня Мартинюк 07 березня 2019, 07:16

В Україну завезли презервативи Durex, які через невідповідність нормам мали бути знищені. Натомість їх вільно купують українські споживачі.

Новину передає «Преса України».

У Держлікслужбі попередили українців, що в країні почали реалізовувати браковані презервативи. Мова йде про «презервативи латексн з силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття)» партій №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

У відомстві уточнили, що браковані презервативи зустрічаються як у пачках по 3, так і в пачках по 12 штук. Відомо, що виявити браковану продукцію допоміг представник виробника презервативів Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. Так, він здійснив покупку презервативів свого бренду через Інтернет.

«Зазначені партії не відповідають вимогам технічних регламентів до медичних виробів. Через зазначеної проблеми вони (партії) не отримали дозволу на продаж, проте все ж з'явилися в незаконний спосіб на ринку України», - розповіли у Держлікслужбі.

За попередніми даними, презервативи вказаних партій мали бути знищеними. В результаті представник Reckitt Benckiser Healthcare звернувся до правоохоронних органів України. У Держлікслужбі в свою чергу пообіцяли вжити необхідні заходи.

Як повідомлялось раніше, ряд експертів та лідер «Радикольної партії» Олег Ляшко заявляли, що американка Уляна Супрун, яка незаконно займає посаду виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України, працює в інтересах іноземних компаній. Так, вона реалізовує в Україні сумнівні ліки та вакцини. Зокрема ті, термін дії яких закінчується.