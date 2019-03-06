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Житель Філіппін ввіз в країну партію черепах, серед яких було виявлено види, що знаходяться під загрозою зникнення. Стало відомо, скільки він збирався на них заробити.
Новину передає «Преса України».
Філіппінські митні органи викрили нелегальне перевезення понад 1500 живих черепах. Плазунів незаконно перевозились з Гонконгу в міжнародний аеропорт Ніної Акіно в Манілі. За словами філіпінських правоохоронців, серед черепах були види, які знаходяться під загрозою зникнення. Зокрема, зірчаста черепаха.
Всі плазуни були обгорнені клейкою стрічкою. Їх знайшли в чотирьох пунктах отримання багажу. Відомо, що контрабандист залишив черепах в аеропорту. Однак згодом його було ідентифіковано. За попередніми даними, контрабанду перевозив філіппінець.
Встановлено, що за організовану незаконну торгівлю представниками дикої природи зловмисник збирався заробити близько 86 тисяч доларів США. Наразі черепах передали у відділ Департаменту природних ресурсів Філіппін.
13:58: У аеропорту Філіппін виявили контрабанду з понад 1500 черепах
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