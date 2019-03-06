Синоптик спрогнозувала 15-градусне тепло в Україні

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Наталія Діденко розповіла, в яких областях України температура прогріється до +15 градусів, а вяких залишиться на +3 градусах. Також стало відомо, де та коли в Україні йтимуть дощі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, український синоптик Наталія Діденко заявила, що в передостанній робочий день тижня в Україні переважатиме сонячна погода. Свіжий прогноз вона представила у соцмережі.
Разом з тим стовпчики термометрів покажуть до +7+12 градусів. У західних областях потепліє до +10+15 градусів. На Сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Запоріжжі температура повітря становитиме +3+7 градусів.
Тим не менше таку синоптичну картину дещо зіпсує сильний вітер з поривами до 15-22 м/с. А саме на Заході та Півночі України.
«Антициклон зумовить суху погоду в усіх областях», - наголосила Діденко.
Киян чекая сонячна погода та денна температура +9 градусів. Вже у п’ятницю, 8 березня, температура повітря прогріється до +12+15 градусів. Також у Києві очікуються невеликі дощі.
«9 березня побуде тепла погода, вдень буде ясно. 10 березня похолодає на кілька градусів та піде дощ», - підсумувала вона.
13:58: У аеропорту Філіппін виявили контрабанду з понад 1500 черепах
13:03: Попри війну на Донбасі одразу 7 українців увійшли у список доларових мільярдерів Forbes
12:29: Bugatti представила найдорожчий суперкар у світі (ВІДЕО)
11:30: Коломойський пообіцяв повернути виведені з Привату мільйони доларів
10:56: У США не оцінили рішення українського суду вберегти корупціонерів від покарання
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