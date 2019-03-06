Синоптик спрогнозувала 15-градусне тепло в Україні

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 13:33

Наталія Діденко розповіла, в яких областях України температура прогріється до +15 градусів, а вяких залишиться на +3 градусах. Також стало відомо, де та коли в Україні йтимуть дощі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, український синоптик Наталія Діденко заявила, що в передостанній робочий день тижня в Україні переважатиме сонячна погода. Свіжий прогноз вона представила у соцмережі.

Разом з тим стовпчики термометрів покажуть до +7+12 градусів. У західних областях потепліє до +10+15 градусів. На Сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Запоріжжі температура повітря становитиме +3+7 градусів.

Тим не менше таку синоптичну картину дещо зіпсує сильний вітер з поривами до 15-22 м/с. А саме на Заході та Півночі України.

«Антициклон зумовить суху погоду в усіх областях», - наголосила Діденко.

Киян чекая сонячна погода та денна температура +9 градусів. Вже у п’ятницю, 8 березня, температура повітря прогріється до +12+15 градусів. Також у Києві очікуються невеликі дощі.

«9 березня побуде тепла погода, вдень буде ясно. 10 березня похолодає на кілька градусів та піде дощ», - підсумувала вона.