Попри війну на Донбасі одразу 7 українців увійшли у список доларових мільярдерів Forbes

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 13:03

Складна економічна ситуація в Україні для простих громадян виявилась на руку українським олігархам. Одразу сім українців-мільярдерів потрапили до рейтингу Forbes.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Forbes представило свій щорічний рейтинг найбагатіших людей світу. Цьогоріч до нього потрапили відразу сім громадян України, які є доларовими мільярдерами.

Незмінним фігурантом рейтингу є власник компаній «СКМ», «Метінвест» і «ДТЕК» Рінат Ахметов. Він зайняв 272 сходинку з $6 млрд. За рік мільйрдер піднявся одразу на 62 позиції.

Власник групи компаній «Ferrexpo» Костянтин Жеваго дещо відстає, він зі своїми $1,5 млрд зайняв на 1511 місце. Власник агрохолдингу «МХП» Юрій Косюк і власник металургійної компанії «Інтерпайп» Віктор Пінчук поділили 1605 місце. у кожного на рахунку по $1,4 млрд.

Співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов розмістився на 1818 місці. Він заробив $ 1,2 млрд. Олігарх Ігор Коломойський зайняв 1 941 місце. У нього $1,1 млрд. Власник «Смарт-Холдингу» Вадим Новінський з $1 млрд посів 2057 місце. До слова, останній не фігурував у рейтингу впродовж 4 років.

Як повідомлялось раніше, у рейтинг Forbes увійшли 2153 мільярдери. Перша сходинка втрималась за засновником Amazon Джеффом Безосом. У нього $139,6 млрд. На другому місці засновник Microsoft Білл Гейтс з $96,5 млрд. На третьому - засновник Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт - $82,5 млрд.