Bugatti представила найдорожчий суперкар у світі (ВІДЕО)

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У Женеві показали найдорожчий у світі автомобіль. Він одразу знайшов свого власника. Також стало відомо, що робить транспортний засіб суперкаром.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, виробник люксових автомобілів Bugatti представив новий транспортний засіб. Мова йде про спортивний суперкар Bugatti Automobiles SAS. Новинку показали у Женеві. Вартість «залізного коня» €11 млн, що робить його найдорожчим у світі.
Крім того, автівка представлена у єдиному екземплярі і вже знайшла свого власника-мільйонера. Його імені поки не називають. У прес-службі компанії зазначили, що авто створювалось з нагоди 110 річниці компанії.
«За 11 мільйонів євро (без ПДВ) цей унікальний автомобіль вже був проданий любителю Bugatti», - йдеться у прес-релізі.
Варто зазначити, що Bugatti Automobiles SAS виконаний у чорному кольорі. Він має 16-ти циліндровий двигун та шість вихлопних труб. У світі більше немає автомобілів з таким двигуном.
«Він надзвичайно потужний та красивий», - заявив президент Bugatti Стефан Вінкельман.
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