Названо найбруднішу столицю у 2018 році

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 12:01

За словами експертів, у 2018 році Пекін не зайняв перше місце у рейтингу найзабрудненіших столиць світу. Навіть більше, промислова країна не потрапила до трійки лідерів.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, Нью-Делі, столиця Індії, продовжує потерпати від високого вмісту забруднюючих речовин у повітрі. В результаті, за підсумками 2018 року Нью-Делі стала найзабрубненішою столицею у світі. Відповідний рейтинг склала організації AirVisual та Грінпіс.

Як відомо, у Нью-Делі значної шкоди повітрю завдають викиди транспортних засобів та промислових об’єктів. Варто зазначити також, що в Індії в цілому нараховано 15 з 20 найбільш забруднених міст світу.

«Середньорічна концентрація небезпечних частинок PM2,5 на кубічний метр повітря в 2018 році склала 113,5, що більш ніж удвічі перевищує рівень Пекіна. У китайській столиці в 2018 році в середньому спостерігався показник 50,9, що робить її восьмий самої забрудненої в світі», - йдеться у звіті.

На другому місці рейтингу знаходиться Дакка, на третьому - Кабул. Як повідомлялось раніше, у Пекін вирішив боротися з проблемою забрудненням повітря, спричиненою викидами CO2. Так, у Китаї закриватимуть вугільні електростанції.