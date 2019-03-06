Коломойський пообіцяв повернути виведені з Привату мільйони доларів

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Ігор Коломойський зробив гучну заяву. Він пообіцяв повернути кошти, які екс-власники банку начебто вивели до націоналізації. Однак за однієї умови. Стало відомо, якої.
Новину передає «Преса України».
Співзасновник найбільшого системного банку України, ПриватБанку, Ігор Коломойський дав свіже інтерв’ю виданню ВВС. Український олігарх заявив, що екс-власники Привату готові повернути нібито виведені з фінустанови кошти.
Однак Коломойський назвав умову, за якої виконає таку обіцянку – слідство повинно показати, куди і скільки колишні власники кредитної організації вивели.
«У сучасному світі гроші нікуди не можуть подітися. Тобто вони з одних рахунків повинні потрапити на інші рахунки. Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові все повернути», - розповів він.
Нагадаємо, у 2016 році відбулась націоналізація ПриватБанку. Українська влада звинуватила екс-акціонерів Привату Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у незаконному виведенні $1,9 млрд. В результаті вже націоналізований Приват подав відповідний позов до суду, однак суд відмовився розглядати цю справу.
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