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У США не оцінили рішення українського суду вберегти корупціонерів від покарання

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 10:56
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У США не оцінили рішення українського суду вберегти корупціонерів від покарання

Марі Йованович заявила, що Укаїна зробила велики крок назад у питанні боротьби з корупцією. За її словами, від України досі чекають кроків в бік здорового глузду.

Новину передає «Преса України».

Повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявила, що скасування в Україні статті про незаконне збагачення веде антикорупційну реформу назад. Вона особливо наголосила, що таке рішення «послаблює антикорупційну архітектуру в Україні».

«Рішення Конституційного суду нам здається дуже серйозним кроком назад в боротьбі з корупцією в Україні. Це послаблює антикорупційну архітектуру в Україні не тільки тим Вищим антикорупційним судом, який повинен бути створений в Україні», - підкреслила вона.

Йованович додала, що громадяни України все ще очікують результатів на користь верховенства права. Як повідомлялось раніше, представники організації Transparency International заявили, що рішення суду скасувати статтю 368-2 КК про незаконне збагачення, може призвести до того, що безвіз для України буде заморожено. Крім того, українська держава ризикує не отримати транш допомоги від МВФ.

 

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