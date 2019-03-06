Сповідь Поклонської: Зрадниця України розповіла про замах на неї

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 10:35

Наталія Поклонська випустила книгу, у якій розповідає свою правду про Крим за часів окупації. Депутат Держдуми також розповіла, що її хотіли вбити болтами-саморізами.

Новину передає «Преса України».

Депутат Держдуми Наталія Поклонська, більш відома як зрадниця України та екс-прокурор Криму, випустила книгу. Вона має назву «Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст». Пропагандистське чтиво прихильниця Кремля писала разом з чоловіком Іваном Соловйовим.

Так, у книзі Поклонська розповіла, що у 2015 році на неї відбувся замах. За її словами, замовником був командир карального батальйону «Азов» Андрій Білецький. Поклонська уточнила, що замах планувався не лише на неї, а й на співробітників прокуратури Криму.

Поклонська зазначила, що під будівлею прокуратури був виявлений вибуховий пристрій, який «мав спрацювати о 8 годині 45 хвилин, коли більшість співробітників йдуть на роботу».

«Встановив його за завданням командира карального батальйону «Азов» А. Білецького житель Криму 19-річний Філатов», - написала Поклонська.

У книзі вона описала вибуховий пристрій, який було знезаражено співробітниками ФСБ. Зокрема, екс-прокурор зазначила, чим він був начинений.

«Це були болти-саморізи, різні невеликого розміру сталеві деталі з гострими краями. Навіть на секунду не можу уявити, що могло б статися, якби спрацював цей потужний і смертоносний вибуховий пристрій. Який би був його радіус ураження і скільки людей могли б постраждати», - написала вона.