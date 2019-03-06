З’явилися нові подробиці смерті вокаліста Prodigy

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 10:04

Стало відомо, що перед вчиненням самогубства Кіт Флінт телефонував колишній коханій. Також з'явились нові подробиці смерті відомого музиканта.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, ряд іноземних ЗМІ повідомили, що фронтмент гурту Prodigy Кіт Флінт, якого знайшли мертвим 4 березня, покінчив життя самогубством. За попередніми даними, співак повісився у своєму будинку.

За даними видання «Дейлі мейл», за кілька годин до трагедії знаменитість була помічена у пабі Galvin Green Man в Челмсфорді.

«Він випивав з другом. Був веселим», - зазначають ЗМІ.

Також зазначається, що 49-річний співак перед смертю телефонував колишній дружині японській DJ Mayumi Kai. Як відомо, пара розталась у минулому році. Планувалось, що музичні зірки продадуть свій особняк.

«Кіт завжди сподівався, що вони зможуть дійти згоди і не продавати будинок, він телефонував їй, благаючи не робити цього. Але Mayumi Kai наполягала зробити це », - відзначило джерело, знайоме з ситуацією.

Як відомо, пара раніше володіла будинком 15-го століття за 1,5 млн фунтів стерлінгів. До слова, у зв'язку зі смертю Кіта Флінта гурт Prodigy скасував всі заплановані концерти.