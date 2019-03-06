Екс-ватажок «ДНР» здався СБУ

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Сепаратист Роман Лягін, який організував на Донбасі «референдум», вирішив втекти від бойовиків. Як виявилось, Росія не була готова прийняти його з розпростертими обіймами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що так званий «глава ЦВК ДНР» Роман Лягін втік з підконтрольній бойовикам території на територію, підконтрольну Києву. Як відомо, сепаратист брав участь в організації «референдуму» на Донбасі 11 травня 2014 року.
Про подію розповіла депутат Наталя Веселова. У соцмережі вона зазначила, що сепаратист Лягін «розчарувався в ідеалах псевдореспубліки». Так, останній критикуваа ватажків «ДНР», в результаті потрапив «на підвал». Веселова нагадала, що не так давно СБУ здалась сепаратистка Світлана Дрюк.
«Світлана Дрюк не тільки цінний свідок, а й в певному сенсі агент українських спецслужб, яка отримала для нашої країни цінні документи, які доводять безпосередню участь російських кадрових військових у війні на території України, а й розкривають плани подальшої агресії. Таким же цінним свідком є Роман Лягін - колишній «глава ЦВК ДНР», який організовував псевдореферендум 11.05.2014», - зазначила вона.
Народна обраниця також пояснила, чому Роман Лягін здався українським правоохоронцям. За її словами, у РФ на нього чекала в’язниця, а в Україні він скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома». Як повідомлялось раніше, нещодавно СБУ здалась сепаратистка Світлана Дрюк, яку називали «Символом Новоросії».
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