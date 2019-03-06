Кращий бомбардир англійського футболу проміняв дружину на молоду модель

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Ліверпульська футбольна легенда Іан Раш одружився. 57-річний екс-футболіст обрав в дружини 30-річну модель.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що один з кращих бомбардирів англійського футболу80-90-х років Іан Раш заручився з майже на 30 років молодшою жінкою. Мова йде про 30-річну ірландську модель Керол Ентоні. Як відомо, пара була у відносинах впродовж останніх п’яти років.
«Коли ми подорожували я завжди називав Керол дружиною. А вона мені: Йен, я не твоя дружина. А я їй: Так, але я хочу щоб ти нею була», - розповів він.
Варто зазначити, що це другий шлюб відомого футболіста. Перший тривав 25 років з Трейсі Раш. У екс-пари залишилось двоє дітей.
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