Журналіст прокоментував вбивство ювеліра Сергія Кисельова

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 08:37

На тлі вбивства Сергія Кисельова журналіст Олександр Дубінський нагадав про справу «діамантових прокурорів». За його словами, вбивство наразі є ключем для закриття скандальної справи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував резонансну подію – вбивство генерального директора однієї з найбільших ювелірних компаній Сергія Кисельова. Як відомо, йому вистрелили в голову вчора, 5 березня. Кисельов перебував у власному авто.

«В результаті у ЗМІ поширилась інформація про те, що було вбито одного з ключових свідків справи про «діамантових прокурорів». Пам'ятаєте цю історію 2015 року? Коли Сакварелідзе, гастролер грузинський, разом з Тріпаком, з СБУ, влаштували обшуки у прокурорів Київської області...знайшли у них діаманти та сотні тисяч доларів, зброю, наркотики», - зазначив Дубінський.

Він нагадав, що тоді повідомлялось, що прокурори вимагали у певних компаній, які були пов’язані з депутатом «Народного фронту» Вячеславом Константиновським, гроші за «кришування» під час видобутку піску у селі Погреби Київської області.

«Так от, начебто Кисельов був ключовим свідком у цій справі. Друзі, хочу просвітити вас. Кисельов начебто впізнав свої діаманти, які були знайдені під час обшуку у Корнійця та Шапакіна, які були вилучені у нього у 2010 році. Вся ця справа з «діамантовими прокурорами» була пов’язана з деребаном зон з видобутку піску. З одного боку були компанії, які знаходились під крилом Корнійця та Шапакіна, а з іншого – компанії Константиновського, які «кришували» Тріпак і Сакварелідзе. По суті, справа «діамантових прокурорів» була сутичкою за зони з видобутку піску. Корнієць і Шапакін цю війну програли, а зараз нам намагаються представити їх справу, яка розвалюється, адже «прибрали» головного свідка Кисельова», - заявив експерт.

Дубінський також зазначив, що Кисельова вбили, швидше за все, поліцейські, які при цьому пограбували його та втекли.

«А тепер ще й під шумок збираються закрити справу «діамантових прокурорів», - підсумував він.