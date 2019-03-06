Кращий бомбардир англійського футболу проміняв дружину на молоду модель 09:03
Журналіст прокоментував вбивство ювеліра Сергія Кисельова 08:37
Актор-гігант з «Ігри престолів» встановив новий світовий рекорд (ВІДЕО) 07:58
Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим 13:55
Експерт назвав шляхи збільшення кількості працюючих в Україні 13:16
Forbes вкотре назвав Джеффа Безоса найбагатшою людиною у світі 12:16
Клінтон остаточно відмовилась боротися за крісло президента США 11:12
Українські лучники зайняли 3 місце на Чемпіонаті Європи 10:06
У Порошенка єдиний шанс на перемогу це усунення Зеленського - експерт 07:54
Samsung відправив головним конкурентам зразки своїх унікальних складних дисплеїв 12:28
Коболєв спрогнозував Україні повну втрату газового транзиту 12:04
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
На тлі вбивства Сергія Кисельова журналіст Олександр Дубінський нагадав про справу «діамантових прокурорів». За його словами, вбивство наразі є ключем для закриття скандальної справи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував резонансну подію – вбивство генерального директора однієї з найбільших ювелірних компаній Сергія Кисельова. Як відомо, йому вистрелили в голову вчора, 5 березня. Кисельов перебував у власному авто.
«В результаті у ЗМІ поширилась інформація про те, що було вбито одного з ключових свідків справи про «діамантових прокурорів». Пам'ятаєте цю історію 2015 року? Коли Сакварелідзе, гастролер грузинський, разом з Тріпаком, з СБУ, влаштували обшуки у прокурорів Київської області...знайшли у них діаманти та сотні тисяч доларів, зброю, наркотики», - зазначив Дубінський.
Він нагадав, що тоді повідомлялось, що прокурори вимагали у певних компаній, які були пов’язані з депутатом «Народного фронту» Вячеславом Константиновським, гроші за «кришування» під час видобутку піску у селі Погреби Київської області.
«Так от, начебто Кисельов був ключовим свідком у цій справі. Друзі, хочу просвітити вас. Кисельов начебто впізнав свої діаманти, які були знайдені під час обшуку у Корнійця та Шапакіна, які були вилучені у нього у 2010 році. Вся ця справа з «діамантовими прокурорами» була пов’язана з деребаном зон з видобутку піску. З одного боку були компанії, які знаходились під крилом Корнійця та Шапакіна, а з іншого – компанії Константиновського, які «кришували» Тріпак і Сакварелідзе. По суті, справа «діамантових прокурорів» була сутичкою за зони з видобутку піску. Корнієць і Шапакін цю війну програли, а зараз нам намагаються представити їх справу, яка розвалюється, адже «прибрали» головного свідка Кисельова», - заявив експерт.
Дубінський також зазначив, що Кисельова вбили, швидше за все, поліцейські, які при цьому пограбували його та втекли.
«А тепер ще й під шумок збираються закрити справу «діамантових прокурорів», - підсумував він.
09:34: Екс-ватажок «ДНР» здався СБУ
09:03: Кращий бомбардир англійського футболу проміняв дружину на молоду модель
08:37: Журналіст прокоментував вбивство ювеліра Сергія Кисельова
07:58: Актор-гігант з «Ігри престолів» встановив новий світовий рекорд (ВІДЕО)
13:55: Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим
13:16: Експерт назвав шляхи збільшення кількості працюючих в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.