Актор-гігант з «Ігри престолів» встановив новий світовий рекорд (ВІДЕО) 07:58
Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим 13:55
Експерт назвав шляхи збільшення кількості працюючих в Україні 13:16
Forbes вкотре назвав Джеффа Безоса найбагатшою людиною у світі 12:16
Клінтон остаточно відмовилась боротися за крісло президента США 11:12
Українські лучники зайняли 3 місце на Чемпіонаті Європи 10:06
У Порошенка єдиний шанс на перемогу це усунення Зеленського - експерт 07:54
Samsung відправив головним конкурентам зразки своїх унікальних складних дисплеїв 12:28
Коболєв спрогнозував Україні повну втрату газового транзиту 12:04
У РФ заявили про порушення у передвиборчій кампанії в Україні 11:32
Українська інтелігенція виявилась противником Зеленського 09:58
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Чоловік-гора з «Гри престолів» знову був визнаний найсильнішим у світі. 30-річний актор-силач встановив новий особистий та світовий рекорд.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 5 березня, ісланський актор та культурист Гафтор Юліус Бйорнссон захистив титул найсильнішого чоловіка у світі. І навіть більше – він встановив новий світовий рекорд. 30-річна зірка фільму «Гра престолів» підняв вагу в 474 кг.
Рекорд було зафіксовано на змаганнях Arnold Strongman Classic, що пройшли в Колумбусі, штат Огайо. Екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер, який прославився досягненями у бодібілдингу та культовими ролями у кіно, привітав колегу.
Так, Гафтор Юліус Бйорнссон отримав від нього приз - 72 тисячі доларів. На своїй сторінці у соцмережі актор та культурист зазначив, що хотів би підняти більше 500 кілограм. Крім того, користуючись моментом, він запропонував підписникам придбати його програму тренувань з великою знижкою.
«Хороший привід для святкування», - зазначив він.
Як повідомлялось раніше, у минулому році Гафтор Юліус Бйорнссон переміг на змаганнях World's Strongest Man, де він показав найкращий результат, пройшовши ряд випробувань, таких як «гігантський лог-ліфт», протягування джипа, двоповерхового автобуса та інших.
Нагадаємо, Гафтор Юліус Бйорнссон є зіркою кіно. У серіалі «Гра престолів» він грає Григора Клігона на прізвисько Гора.
07:58: Актор-гігант з «Ігри престолів» встановив новий світовий рекорд (ВІДЕО)
13:55: Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим
13:16: Експерт назвав шляхи збільшення кількості працюючих в Україні
12:16: Forbes вкотре назвав Джеффа Безоса найбагатшою людиною у світі
11:12: Клінтон остаточно відмовилась боротися за крісло президента США
10:42: Дмитро Гордон назвав своїх потенційних вбивць (ВІДЕО)
10:06: Українські лучники зайняли 3 місце на Чемпіонаті Європи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.