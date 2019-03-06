Актор-гігант з «Ігри престолів» встановив новий світовий рекорд (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 06 березня 2019, 07:58

Чоловік-гора з «Гри престолів» знову був визнаний найсильнішим у світі. 30-річний актор-силач встановив новий особистий та світовий рекорд.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 5 березня, ісланський актор та культурист Гафтор Юліус Бйорнссон захистив титул найсильнішого чоловіка у світі. І навіть більше – він встановив новий світовий рекорд. 30-річна зірка фільму «Гра престолів» підняв вагу в 474 кг.

Рекорд було зафіксовано на змаганнях Arnold Strongman Classic, що пройшли в Колумбусі, штат Огайо. Екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер, який прославився досягненями у бодібілдингу та культовими ролями у кіно, привітав колегу.

Так, Гафтор Юліус Бйорнссон отримав від нього приз - 72 тисячі доларів. На своїй сторінці у соцмережі актор та культурист зазначив, що хотів би підняти більше 500 кілограм. Крім того, користуючись моментом, він запропонував підписникам придбати його програму тренувань з великою знижкою.

«Хороший привід для святкування», - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, у минулому році Гафтор Юліус Бйорнссон переміг на змаганнях World's Strongest Man, де він показав найкращий результат, пройшовши ряд випробувань, таких як «гігантський лог-ліфт», протягування джипа, двоповерхового автобуса та інших.

Нагадаємо, Гафтор Юліус Бйорнссон є зіркою кіно. У серіалі «Гра престолів» він грає Григора Клігона на прізвисько Гора.