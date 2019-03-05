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Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 13:55
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Вчені Гарварду назвали простий та водночас дорогий спосіб стати щасливим

Професор Ешлі Уілланс дійшла до висновку, що щастя криється у простих речах. Таких як відмова від прибирання власноруч, косіння газону чи приготування їжі.

Новину передає «Преса України».

Гарвардський професор Ешлі Уілланс заявила, що є простий спосіб зробити людей щасливішими. За її словами, якби люди могли «купити час», вони мали б менше стресу та почувалися б краще. Однак не всі вміють користуватись таким трюком. Ешлі Уілланс пояснила свої слова.

«У своїх дослідженнях я спостерігаю, що люди дійсно мають відчуття провини через аутсорсинг. Якщо люди плять комусь за доставку їжі, прання, за косіння газону і так далі, вони відчувають певний тягар на собі. Мовляв ми показуємо іншим, що не здатні самі робити ці всі справи. Однак варто зосередитись на тому, що вільний час, який ви отримуєте – це справжня цінність», - заявила вона.

За її словами, обмін грошей на вільний час допомагає краще планувати свій час. 

«Ви використовуєте гроші, щоб викупити себе з негативних переживань. В результаті ви отримуєте час, щоб дійсно бути щасливим, але необхідно зробити його корисним», - підсумувала вона.

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