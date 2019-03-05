Експерт назвав шляхи збільшення кількості працюючих в Україні

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Олексій Дорошенко заявив, що збільшити чисельність населення в Україні можливо. Для цього необхідно дати людям роботу. А також підтримати пенсіонерів та сім’ї, у яких народжуються діти.
Новину передає «Преса України».
Директор Асоціації торгових мереж України Олексій Дорошенко нагадав, що в Україні спостерігається демографічна прірва. За його словами, є способи збільшити населення країни у найближчі роки.
За словами експерта, є три шляхи. Перший, малоймовірний, повернення українських трудових мігрантів. Другий – залучення до роботи в Україні громадян бідних країн шляхом надання їм посвідки на проживання. Як відомо, до такої практики вдаються Німеччина, США, Франція.
«Третій варіант, це заохочувати людей пенсійного віку працювати й після виходу на пенсію, наприклад залишаючи субсидії на квартплату навіть якщо сумарний дохід вище за мінімально встановлений для надання субсидій», - додав експерт.
При цьому він додав, що держава має підтримувати сім’ї, у яких народжуються діти. Як повідомлялось раніше, експерти зазначали, що для зростання чисельності населення України до 52 мільйонів осіб кожна жінка повинна народжувати по 4 дитини до 2030 року.
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