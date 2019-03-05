В Україні піднімуться ціни на велосипеди

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 12:42

Експерти спрогнозували ріст цін на велосипеди в Україні. Стало відомо, на скільки подорожчає цей транспортний засіб та чому.

Новину передає «Преса України».

Велосипед – екологічний і відносно доступний вид транспорту для українців. Однак найближчим часом вартість велосипедів зросте. За словами експертів, у Китаї посилились екологічні норми. Це означає, що виробники велосипедів змінювати ціни в сторону росту.

Ще одна причина росту цін на велосипеди в Україні – так звані торгівельні війни між США та тим же Китаєм.

«Ми спостерігатимемо за ростом цін на метал. Це відіб’ється на цінах кінцевого продукту», - наголосили експерти.

За попередніми даними, ціни на цей вид транспорту зростуть на 5-7%. Однак на стільки ж зростуть ціни й на велосипеди вітчизняного виробництва, адже деталі до них імпортуються. Наразі новий сучасний велосипед коштує щонайменше 5 тисяч гривень.