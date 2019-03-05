Forbes вкотре назвав Джеффа Безоса найбагатшою людиною у світі

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 12:16

За даними видання Forbes, засновник Amazon не втратив свої прибутки попри розлучення з дружиною. Так, він залишився на верхівці рейтингу найбагатших людей світу.

Новину передає «Преса України».

2019 рік лише почався, а світові багатії продовжили збагачуватися. Впливове видання Forbes залишило підприємця, засновника та власника Amazon Джеффа Безоса на першій сходинці рейтингу найбагатших людей світу. У нього на рахунку 112 млрд доларів. У 2018 році Безос розбагатів на 19 мільярдів доларів.

Тим часом відповідно до індексу Bloomberg Billionaires Index, з початку року чистий капітал Джеффа Безоса оцінювався в $ 138 млрд. З початку року він зріс на 13,5 млрд доларів. Варто зазначити, раніше стало відомо, що Джефф Безос розлучається з дружиною. Він знайшов іншу кохану – маловідому телеведучу.

До слова, найбагатшою жінкою за версією Forbes є спадкоємиця засновника компанії L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. У неї 49,3 мілрд доларів, які відносять її на 15 рядок рейтингу.