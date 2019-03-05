Клінтон остаточно відмовилась боротися за крісло президента США

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Хілларі Клінтон запевнила, що у 2020 році не буде боротися за пост президента США. Стало відомо, чим займеться політик.
Новину передає «Преса України».
Демократ Хілларі Клінтон, яка у 2016 році боролася за крісло президента США, заявила, що більше не балотуватиметься у президенти. Як відомо, вибори 46-го президента Штатів пройдуть у 2020 році.
Екс-держсекретар США зробила відповідну заяву під час останнього інтерв’ю.
«Я не балотуюся, але я продовжу працювати, і говорити, і відстоювати свої переконання», - заявила вона.
Як відомо, раніше Клінтон заявляла, що писатиме книги та насолоджуватиметься роллю бабусі.
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