Клінтон остаточно відмовилась боротися за крісло президента США

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 11:12

Хілларі Клінтон запевнила, що у 2020 році не буде боротися за пост президента США. Стало відомо, чим займеться політик.

Новину передає «Преса України».

Демократ Хілларі Клінтон, яка у 2016 році боролася за крісло президента США, заявила, що більше не балотуватиметься у президенти. Як відомо, вибори 46-го президента Штатів пройдуть у 2020 році.

Екс-держсекретар США зробила відповідну заяву під час останнього інтерв’ю.

«Я не балотуюся, але я продовжу працювати, і говорити, і відстоювати свої переконання», - заявила вона.

Як відомо, раніше Клінтон заявляла, що писатиме книги та насолоджуватиметься роллю бабусі.