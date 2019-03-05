Дмитро Гордон назвав своїх потенційних вбивць (ВІДЕО)

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Дмитро Гордон назвав імена людей, які закликають його вбити. Як відомо, такі настрої в сторону журналіста народились на тлі його заяви про Бандеру.
Новину передає «Преса України».
Відомий український журналіст Дмитро Гордон заявив, що побоюється щодо безпеки свого життя на тлі нещодавнього скандалу. Як відомо, він спалахнув після того, як журналіст висловився про Степана Бандеру під час інтерв’ю, на якому була присутня Ірина Фаріон. Зокрема, заявивши, що не любить лідера ОУН.
Так, Гордон записав ролик, у якому коментує інцидент.
«Після цього інтерв'ю, відома у вузьких колах напівбожевільний політик Ірина Фаріон написала у себе на сторінці: «цю наволоч, мене, тобто, мало зневажати. Йому потрібно створювати неможливі умови для існування. Це прокляття для країни». Я з жінками ніколи не воюю. Але в даному випадку, її навряд чи можна назвати жінкою», - зазначив він.
За словами Гордона, ще одна людина, яка бажає йому зла – це заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура.
«Потрібно, щоб воно здохло. Слідом за Бузиною» - зазначав Степура, маючи на увазі Дмитра Гордона.
В результаті Дмитро Гордон заявив, що звернеться до правоохоронних органів, прокуратури та президента з вимогою покарати цих людей за заклики до вбивства.
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