Українські лучники зайняли 3 місце на Чемпіонаті Європи

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Збірна України везе на батьківщину 6 медалей з чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Стало відомо, хто здобув перемогу для України.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Національного олімпійського комітету України повідомили, що українська збірна зайняла третє місце у загальному медальному заліку чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Як відомо, він проходив у турецькому місті Самсун.
Так, українські лучники взяли дві золоті, трі срібні і одну бронзову медаль.
«Золото - юніори Іван Кожокарь, Жанна Наумова. Срібло - Лідія Січенікова, чоловіча команда у складі Юрія Гавелко, Владислава Лісняка, Віктора Рубана, а також команда юніорок Олесандри Кукурузяк, Жанни Наумової, Єлізавети Сікало. Бронза - жіноча команда у складі Анастасії Павлової, Поліни Родіонової і Лідії Січенікової», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо також, українські атлети взяли 5 медалей на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
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