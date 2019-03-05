Українські лучники зайняли 3 місце на Чемпіонаті Європи

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 10:06

Збірна України везе на батьківщину 6 медалей з чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Стало відомо, хто здобув перемогу для України.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Національного олімпійського комітету України повідомили, що українська збірна зайняла третє місце у загальному медальному заліку чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Як відомо, він проходив у турецькому місті Самсун.

Так, українські лучники взяли дві золоті, трі срібні і одну бронзову медаль.

«Золото - юніори Іван Кожокарь, Жанна Наумова. Срібло - Лідія Січенікова, чоловіча команда у складі Юрія Гавелко, Владислава Лісняка, Віктора Рубана, а також команда юніорок Олесандри Кукурузяк, Жанни Наумової, Єлізавети Сікало. Бронза - жіноча команда у складі Анастасії Павлової, Поліни Родіонової і Лідії Січенікової», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо також, українські атлети взяли 5 медалей на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.