Хочу якісні умови для життя людей - Гройсман

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 08:50

Володимир Гройсман вирішив нагадати, що уряд працює на благо українців. За його словами, наразі українські сім’ї мають змогу скористатися різноманітними вигідними програмами.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що для нього велике значення мають сімейні цінності. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що бажає аби українські родини були міцними і люди жили в якісних умовах. А саме в умовах, в яких можна народжувати та виховувати дітей.

«Щоб допомогти молодим сім’ям, Уряд запроваджує різні програми підтримки. Кожна мама в пологовому будинку тепер отримує Пакунок Маляти. Також родина може оформити часткову компенсацію від Уряду за витрати на няню для малюка до 3-х років», - нагадав він.

Голова Уряду також заявив, що у 2019 році певні батьки мають право на податкові пільги на гуртки, дитячі садки та інші програми навчання. Однак для цього нобхідно укласти офіційний договір із закладом освіти.

«Орієнтовний розмір такої знижки - 18% від сплаченої суми», - додав Гройсман.

Як повідомлялось раніше, в Україні діє програма «Муніципальна няня». Вона передбачає офіційне оформлення послуг няні для жінки, яка виходить з декрету. У такому випадку держава виплачуватиме сім’ї 1492 грн на місяць.