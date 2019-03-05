Кортні Кардашян знову показала голе тіло

Аня Мартинюк 05 березня 2019, 08:21

Американська зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян незвичним способом заявила, що розпочинає новий проект. Для початку вона заінтригувала прихильників відвертим фото.

Новину передає «Преса України».

Зірка телешоу «Сімейство Кардашян», Кортні Кардашян, представила світлину, на якій вона позувала голою. Тим не менше всі інтимні місця вона приховала. 39-річна Кардашян тримала у руках чашку та ноутбук. На ній був лише рушник, який вона пов’язала на голову.

Американська знаменитість таким чином заявила, що починає новий бізнес. Її проект матиме назву Poosh. Як відомо, таке прізвисько має її донька Пенелопа.

Так, зірка малих телеекранів не розповіла, чим саме займатиметься, закликавши лише своїх прихильників підписатися на її сторінку, щоб згодом дізнатися більше інформації.

«Це не монолог, це діалог», - підписала знімок знаменитість.