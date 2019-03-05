У Порошенка єдиний шанс на перемогу це усунення Зеленського - експерт

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Український журналіст пояснив, чому підконтрольна Петру Порошенку СБУ взялась прослуховувати офіс одного з його головних конкурентів на виборах. Мова йде про Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Олександр Дубінський відреагував на інцидент з прослуховуванням СБУ офісу кандидата на пост президента України, коміка Володимира Зеленського. У своєму блозі експерт зазначив, що відбулося це за замовлення президента Петра Порошенка, який явно програє коміку за результатами попередніх соцопитувань.
«Ви ж розумієте, що піймати Зеленського на порочних зв’язках та корупційних схемах, як і будь-якого українського бізнесмена – неможливо. Він просто не з цієї системи і він не працював з політиками, чиновниками та силовиками. Тому спіймати Зеленського, для прикладу, на дачі хабаря, неможливо», - зазначив експерт.
За словами Дубінського, СБУшники могли створювати підгрунтя для провокації. Зокрема, знаючи його план зустрічів, вважає експерт, «ворожа сторона» могла підкласти якусь підлість.
«Кращий спосіб дискредитувати Зеленського – усунути. В гіршому випадку – фізично....Інших шансів перемогти пана Зеленського у пана Порошенка немає. Скільки б грошей він не накрав, сьогодні він є уособленням глобального зла, яке довело Україну до того стану, у якому вона зараз знаходиться», - підсумував Дубінський.
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