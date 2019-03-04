Названо дієту, яка допоможе прожити до 100 років

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 14:02

Дієтологи закликали людей не вірити дієтам, які передбачають відмову від вуглеводів. Навпаки, вони пропонують включити в свій раціон в 10 разів більше вуглеводів.

Новину передає «Преса України».

Дієтологи дійшли до висновку, що «окінавська» дієта може допомогти людям прожити до ста років. За їх словами, мешканці японської Окінавської області, групи островів, розміщених у південній частині Японії, відомі всьому світу довгожителі. Так, саме тут люди часто доживають до 100 років.

«Це пов'язано з їх дієтою, яка має співвідношення 10-1 на користь вуглеводів до білка», - відзначили експерти.

Тим не менше в останні роки кількість окінавців, які живуть більше 90 років, значно скоротилася. Медичні дослідження показали, що причина цього – зміни в раціоні харчування, зокрема, вживання більш оброблених харчових продуктів.

Австралійський дієтолог Джералдін Джорджоу заявила, що вона підтримує такий принципи дієти. Так, вона передбачає, вживання великої кількості солодкої картоплі, та помірної кількості жовтих і зелених овочі та білка. У раціоні окінавців також є гіркі дині, тофу, соєве молоко, морські водорості, гриби шитаке.

«Білок вживається в мінімальних кількостях і, як правило, є соєю або рибою. Нерафіновані зерна також споживаються в менших кількостях. Пам'ятайте, дієта з низьким вмістом рафінованих вуглеводів і з високим вмістом клітковини є протизапальною і тому допомагає запобігти хворобам, пов'язаним з віком», - заявила дієтолог.

Підсумовуючи вона зазначила, що особливістю раціону окінавців є різноманіття їжі та щоденне споживання вуглеводів. Тому дієтолог закликала не вестися на дієти, які активно поширюють у Мережі, і які передбачають відмову від вуглеводів.