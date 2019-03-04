Україна підкорила Європу тканиною

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Український текстиль знайшов широке застосування у декількох європейських країнах. Стало відомо, яка країна найбільше зацікавлена у такому товарі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що Україна наростила експорт тканин в Європу. У 2018 році головними покупцями української тканини стали Італія, Польща, Угорщина. За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, італійці купили найбільше тканини.
«Італійці купили мільйон кв.м тканин, заплативши 2,4 мільйона євро. Угорщина імпортувала тканин на 722 тисяч євро, Польща - на 596 тисяч євро», - уточнила вона.
Тим часом у Держстаті зазначили, що найменше українських тканин у 2018 році купила Іспанія. Остання зробила покупку на всього одну тисячу євро. За словами експертів, експорт легкої промисловості з України в країни ЄС росте з 2013 року. Також європейці зацікавлені у покупці українського одягу та взуття.
До слова, в Україні функціонують понад 1800 швейних підприємств. Також українські дизайнери одягу та взуття набирають популярності не лише в Україні, а й за кордоном. Українським брендам також віддають перевагу відомі зірки. Як повідомлялось раніше, американська співачка Beyonce була помічена з клатчем від українського бренду Blood&Honey.
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