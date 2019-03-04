«Символ Новоросії» Світлана Дрюк здалась СБУ (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 12:50

Сепаратистка Світлана Дрюк вирішила втекти від бойовиків РФ, що тимчасово орудують на Донбасі. Жінка попросила СБУ забрати її та дітей з «ДНР».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що терористка «ДНР» Світлана Дрюк, про яку російські найманці навіть зняли фільм і називали «Символом Новоросії», здалась контрозвідці Служби безпеки України. Як відомо, Дрюк готова дати свідчення проти своїх екс-спільників та розповісти про військові злочини РФ в Україні.

За даними ЗМІ, сепаратистка звернулась до представників контрозвідки СБУ з проханням забрати її та дітей з окупованих російськими найманцями територій.

«Мені кажуть, ти воювала, ти вбивала людей. Так, я у чотирнадцятому році стала начальником штабу дивізіону. Я себе не виправдовую, просто тоді був такий час, і я виконувала те, що мені говорили», - заявила сепаратистка.