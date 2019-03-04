Samsung відправив головним конкурентам зразки своїх унікальних складних дисплеїв

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 12:28

Компанія Samsung націлилась продавати своїм конкурентам, Apple та Google, матриці складних дисплеїв. Стало відомо, чому південнокорейський технологічний гігант іде на такий крок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що компанія Samsung збирається поставляти іншому технологічному гіганту, компанії Apple, гнучкі матриці. Як відомо, у Samsung такі матриці мали застосовувати для перших у світі гнучких смартфонів Samsung Galaxy Fold. Тобто смартфонів з гнучким екраном.

Крім того, такі матриці також купуватиме Google. За даними ЗМІ, Samsung хоче зберегти великий інтерес до таких дисплеїв, особливо збоку своїх клієнтів, таких як Apple та Google. Це означає, що Samsung хоче стати найбільшим виробником гнучких дисплеїв у світі.

До слова, за даними джерел, знайомих з ситуацією, Samsung поставив Apple та Google зразки 7,2-дюймових складних панелей, які в значній мірі ідентичні тим, які використовуються на Galaxy Fold. Також зазначається, що Samsung здатний виробляти складні дисплеї у кількості 200 000 на місяць.