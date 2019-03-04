Коболєв спрогнозував Україні повну втрату газового транзиту

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Доларовий мільйонер Андрій Коболєв попередив, що Україна опинилась не в найкращій ситуації. За його словами, проект «Північний потік-2» залишить Україні ні з чим.
Новину передає «Преса України».
Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв виступив в ефірі одного з українських телеканалів. Він заявив, що російський газопровід «Північний потік – 2» призведе до того, що українська газотранспортна система буде незатребуваною.
«Ми втратимо весь транзит. Тому що є ще «Турецький потік», який з великою ймовірністю побудують і запустять до кінця 2019 року», - нагадав він.
Коболєв також вважає, що при такому ході подій ймовірність військового конфлікту збільшиться, адже Україна втратить стимулюючий фактор проти російської агресії. Тому голова «Нафтогазу» закликав аналізувати ситуацію навіть не з точки зору втрати Укаїною грошей, а з точки зору військового ризику.
«Нам потрібно залучити закордонні компанії в управління української ГТС і поділитися з ними доходами і прибутком в обмін на інвестиції, в обмін на придбання частки, в обмін на підтримку на Заході, на енергоефективність, багато на що», - порадив Коболєв.
Нагадаємо, раніше про те, що будівництво «Північного потоку-2» відріже від України джерело поповнення держбюджету заявляли ряд українських політиків. В тому числі президент Петро Порошенко. За його словами, Росія реалізовує «Північний потік-2» з метою залишити Україну без грошей для фінансування оборони.
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