Коболєв спрогнозував Україні повну втрату газового транзиту

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 12:04

Доларовий мільйонер Андрій Коболєв попередив, що Україна опинилась не в найкращій ситуації. За його словами, проект «Північний потік-2» залишить Україні ні з чим.

Новину передає «Преса України».

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв виступив в ефірі одного з українських телеканалів. Він заявив, що російський газопровід «Північний потік – 2» призведе до того, що українська газотранспортна система буде незатребуваною.

«Ми втратимо весь транзит. Тому що є ще «Турецький потік», який з великою ймовірністю побудують і запустять до кінця 2019 року», - нагадав він.

Коболєв також вважає, що при такому ході подій ймовірність військового конфлікту збільшиться, адже Україна втратить стимулюючий фактор проти російської агресії. Тому голова «Нафтогазу» закликав аналізувати ситуацію навіть не з точки зору втрати Укаїною грошей, а з точки зору військового ризику.

«Нам потрібно залучити закордонні компанії в управління української ГТС і поділитися з ними доходами і прибутком в обмін на інвестиції, в обмін на придбання частки, в обмін на підтримку на Заході, на енергоефективність, багато на що», - порадив Коболєв.

Нагадаємо, раніше про те, що будівництво «Північного потоку-2» відріже від України джерело поповнення держбюджету заявляли ряд українських політиків. В тому числі президент Петро Порошенко. За його словами, Росія реалізовує «Північний потік-2» з метою залишити Україну без грошей для фінансування оборони.