У РФ заявили про порушення у передвиборчій кампанії в Україні

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 11:32

Голова уряду РФ Дмитро Медведєв заявив, що події в Україні ставлять під сумнів легітимність майбутніх президентських виборів. За його словами, Україна порушує власні міжнародні зобов'язання.

Новину передає «Преса України».

Представник країни-агресорки, РФ, голова уряду Дмитро Медведєв, зробив гучну заяву. За його словами, президентська виборча кампанія в Україні проходить з порушеннями загальноприйнятих демократичних норм. Медведєв особливо наголосив, що це ставить під сумнів легітимність виборів. Відповідну заяву голова російського уряду зробив під час останнього інтерв'ю росЗМІ.

«Важливо, чи буде ця перемога чесної, чи будуть ці вибори легітимними, без фальсифікацій. Недавні події змушують підозрювати найгірше», - зазначив він.

Зокрема Медведєв звернув увагу на те, що російським спостерігачам не дали добро на прибуття в Україну. Так, політик вважає, що «Києву є що приховувати».

«Це серйозне порушення Україною власних міжнародних зобов'язань. Таке вкрай рідко зустрічається на практиці», - розповів він.

Нагадаємо, у минулому році у Росії відбулись президентські вибори. На багатьох дільницях спостерігались численні правопорушення. Так, було зафіксовано на фото та відео, як виборці закидають в ящики для голосування цілі пачки з бюлетнями з позначкою «за Путіна».

До слова, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня.